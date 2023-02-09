Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Четырех нетрезвых водителей за ночь задержали в Петропавловске

    9 Февраля 2023, 15:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске за минувшую ночь задержали четырех нетрезвых водителей. Одному из них едва исполнилось 18 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, две машины нарушителей патрульные остановили на центральных улицах города: одну в Рабочем поселке и одну в дачном обществе «Локомотив». Трем из водителей нет 30 лет, водителю Toyota недавно исполнилось 18 лет. Всем грозит наказание в виде 15 суток административного ареста и 7 лет лишения права управления.

    «Управление автомобилем в нетрезвом виде чревато совершением ДТП с тяжкими последствиями. Работа по выявлению и пресечению подобных фактов проводится на постоянной основе. В том числе в рамках рейдовых, оперативно-профилактических мероприятий и акций, нацеленных на укрепление безопасности дорожного движения», - добавил командир батальона патрульной полиции Канат Алимжанов.

    В прошлом году в регионе зарегистрировали 28 дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пьяных водителей. В них погибли шесть человек и 30 получили ранения.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рога сайги изъяли у сельчанина в Актюбинской области
    Нарколабораторию на крыше многоэтажки обнаружили в ЗКО
    Полицейские собирали поборы с продавцов рынка «Алтын орда» - Антикор
    Пятый день разыскивают школьницу в Уральске
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    3 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    4 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    5 Почти 33 млрд тенге получили поликлиники Карагандинской области
    Новости партнеров