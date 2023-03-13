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    Четырех кызылординцев лишили свободы за хранение марихуаны

    13 Марта 2023, 22:08

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Четырех жителей Кызылординской области приговорили к лишению свободы за хранение марихуаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В мае прошлого года на станции Луговая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции с помощью служебно-розыскной собаки установили автомобиль LADA-2114 на охраняемом переезде станции Карасу Жамбылской области. В авто находились 23-летний водитель и 3 жителей Кызылординской области.

    При проверке в багажнике автомашины стражи порядка обнаружили вещество растительного происхождения, расфасованное по 3 мешкам. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является марихуаной, общим весом 40,3 кг.

    Со слов задержанных, они направлялись из столицы в Кызылординскую область и, проезжая Жамбылскую область, вдоль одного из железнодорожных переездов обнаружили дикорастущую коноплю. Они решили собрать коноплю для транспортировки в Кызылординскую область для дальнейшего употребления.

    По факту проведено досудебное расследование по ст. 296 ч.4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Решением специализированного суда Тараза участники преступления приговорены к 3,6 и 4 годам лишения свободы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Кызылординская область Суды Транспорт МВД РК Борьба с наркотиками
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