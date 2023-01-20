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    Четырех человек спасли сотрудники ДЧС при тушении пожара на рынке в Таразе

    20 Января 2023, 14:39

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В 13:22 в противопожарные подразделения ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о горении кровли отдельно-стоящего двухэтажного здания на рынке «Аксай». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Силами спасателей Жамбылской области с первого этажа здания спасено 4 человека. Состояние пострадавших уточняется. По предварительной информации площадь пожара около 1500 кв.м. На месте задействовано более 50 огнеборцев и 16 техники ДЧС.

    В здании находятся торговые бутики с товарами народного потребления, одежда, игрушки, на втором этаже - отделы по продаже тканей и штор.



    Фото: МЧС РК

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Происшествия Видео МЧС Пожар Спасение
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