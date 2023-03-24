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    Четырех браконьеров осудили в Жетысуской области

    24 Марта 2023, 22:00

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На три года ограничения свободы с возмещением более 18 млн тенге ущерба осудили группу браконьеров в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В начале января в степной зоне Каратальского района были задержаны четверо жителей соседней Алматинской области, которые производили незаконную охоту на краснокнижных животных. В багажнике их внедорожника обнаружили три туши джейранов, а также три единицы огнестрельного оружия. Ущерб составил 18,6 млн тенге.

    «Задержанные были признаны виновными и осуждены по ч. 4 ст. 337 УК РК «Незаконная охота». Согласно приговору все четверо осуждены к трем годам ограничения свободы и пятилетнему запрету на охоту. Помимо возмещенного ущерба с осужденных взыскано более 48 тысяч тенге за судебные издержки, а также 276 тысяч тенге в фонд потерпевших РК», – сообщил старший инспектор природоохранной полиции ДП Жетысуской области Баглан Рымжанов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Криминал Жетысуская область Браконьерство
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