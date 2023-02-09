Четыре узбекистанца пытались незаконно пересечь границу Казахстана

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 4 февраля в Актюбинской области Пограничная служба КНБ задержала четырех иностранцев, которых подозревают в незаконном пересечении Государственной границы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Указанные лица в январе 2023 года на законных основаниях прибыли из Узбекистана в Казахстан и планировали выехать в Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности. В связи с запретом на въезд в РФ они предприняли попытку пересечь границу в темное время суток в обход пунктов пропуска с использованием маскирующих костюмов», - проинформировали в комитете.

По данному факту проводится расследование.



