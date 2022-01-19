Четыре столичных магазина наказали за превышение цен на продукты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях стабилизации цен на все социально значимые продукты питания в столице проводится соответствующий ежедневный мониторинг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Так, в деятельности восьми субъектов бизнеса усмотрены признаки превышения торговой надбавки. Акиматом проведена работа по привлечению данных субъектов бизнеса к ответственности и вынесены предписания в виде «предупреждения».

Также в отношении четырех магазинов приняты административные меры по превышению цен. Это магазины «Элит Ет»(ул. Кунаева, 14), «Алтай»(ул. Сырым батыра), мясной магазин (пр. Тлендиева, 36) и ТД «Жастар»(ул. Кравцова, 6).

На сегодня акиматом сформированы полугодовые списки торговых объектов для проведения профконтроля и надзора с посещением по соблюдению предельной торговой надбавки на социально значимые продукты питания.

Эти меры позволят наладить системный анализ ситуации на рынке и вовремя принимать соответствующие меры для сдерживания роста цен. В случае завышения цен к предпринимателям будут применяться самые жесткие меры.

Если у астанчан имеется информация касательно роста цен (с указанием торгового объекта с адресом, марки товара и цены), следует обращаться в акимат города Нур-Султана, телефон: 55-68-99, 55-69-78, 55-68-08, либо позвонить на телефоны горячей линии Агентства по защите и развитию конкуренции: 8 (7172) 75-04-65, 74-27-38, 65-16-86, 8 778 668 1841, 8 775 592 6169, 8 701 800 39 38, 8 705 424 36 84.

Напомним, для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары акиматом города Нур-Султана принят ряд мер. Так, в рамках «оборотного механизма» в 2020-2021 гг. субъектам предпринимательства выделено 8,6 млрд тенге. Законтрактовано более 30 тысяч тонн продовольственных товаров.

Также проводятся сельскохозяйственные ярмарки, как один из инструментов стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Кроме того, с декабря прошлого года в микрорайоне Пригородный (ул. Арнасай, 109) проводятся круглогодичные ярмарки. В ярмарке участвуют производители пяти регионов (Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области).

За счёт частных инвестиций в городе ведётся строительство ряда объектов, которые позволят обеспечить продбезопасность, снабдить рынок местным товаром: три оптовораспределительных центра, два тепличных комплекса, хлебокондитерский комбинат. Кроме того, ведётся строительство производственно-пищевого комплекса, включающий хлебокондитерский комбинат, молокоперерабатывающий завод, овощехранилище.