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    Четыре ребенка отравились угарным газом в Павлодаре

    20 Февраля 2023, 01:02

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Дети пострадали из-за неисправной печи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

    По информации медиков, вызов поступил 19 февраля в 08:54. В частном доме четверо детей в возрасте 15, 11, 5 и 2 лет отравились угарным газом.

    «Все они госпитализированы в соматическое отделение детской областной больницы с диагнозом: «Токсическое действие угарного газа средней степени тяжести», – сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области.

    Медики добавили, что детей доставили в больницу на «скорой» в сопровождении 32-летней матери, которая также пострадала от угарного газа. Со слов женщины, в доме произошло задымление из-за неисправной печи.

    Ранее в ДЧС Алматинской области рассказали гражданам, как обезопасить себя в отопительный сезон и избежать отравления угарным газом.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Павлодарская область Происшествия Регионы Павлодар Дети
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