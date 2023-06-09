Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Четыре павлодарских мечети обокрал карагандинец

    9 Июня 2023, 07:29

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мужчина вынес из мечети пожертвования. Полицейским удалось его задержать, сейчас подозреваемый находится в СИЗО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Павлодар-онлайн.

    Преступника интересовали сельские мечети. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, в марте он украл 140 тыс тенге из мечети села Кызылтан района Теренколь.

    В селе Байконыс он украл 300 тыс тенге, которые пожертвовали прихожане. Для этого мужчина взломал металлический сейф.

    Обносил мечети 27-летний житель Карагандинской области, приверженец деструктивно-радикального течения. Мужчина был ранее судим. В 2021 году его приговорили к трем годам ограничения свободы за кражу.

    Чтобы совершить новые преступления, мужчина выезжал в соседнюю Павлодарскую область, не уведомляя сотрудников органов пробации.

    «По всем фактам проводятся досудебные расследования по статье 188 УК РК. В ходе расследования проверяется причастность мужчины и к другим аналогичным преступлениям. Подозреваемый водворен в СИЗО», - сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    МВД РК Павлодар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
    Алматинские пенсионеры потеряли спящую внучку по дороге из Сочи
    Жизнь мальчика с массивным кровотечением дважды спасли врачи в Павлодаре
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане