Четыре павлодарских мечети обокрал карагандинец

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мужчина вынес из мечети пожертвования. Полицейским удалось его задержать, сейчас подозреваемый находится в СИЗО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Павлодар-онлайн.

Преступника интересовали сельские мечети. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, в марте он украл 140 тыс тенге из мечети села Кызылтан района Теренколь.

В селе Байконыс он украл 300 тыс тенге, которые пожертвовали прихожане. Для этого мужчина взломал металлический сейф.

Обносил мечети 27-летний житель Карагандинской области, приверженец деструктивно-радикального течения. Мужчина был ранее судим. В 2021 году его приговорили к трем годам ограничения свободы за кражу.

Чтобы совершить новые преступления, мужчина выезжал в соседнюю Павлодарскую область, не уведомляя сотрудников органов пробации.

«По всем фактам проводятся досудебные расследования по статье 188 УК РК. В ходе расследования проверяется причастность мужчины и к другим аналогичным преступлениям. Подозреваемый водворен в СИЗО», - сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.