Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Четыре молочно-товарные фермы планируют построить в ЗКО

    26 Мая 2023, 13:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев отчитался о проводимой работе в регионе по снижению импортозависимости, развитияю производства продуктов питания и обеспечению население продовольственными товарами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, в этом году региональным агроформированиям и владельцам бизнеса предусмотрено порядка субсидий на 16 млрд тенге и льготных кредитов на 15 млрд тенге. По мнению акима, такая мера поддерживает и дает большие возможности для местных крестьян.

    В рамках проекта «Ауыл аманаты» из бюджета выделено 6,4 млрд тенге. На эти средства будет выдано 742 микрокредита и создано 787 рабочих мест. На территории области действуют 235 сельскохозяйственных кооперативов. Дополнительно ожидается присоединение 60 сельхозкооперативов.

    «Планируем строительство четырех молочно-товарных ферм на 6 млрд тенге. В случае открытия новой молочно-товарной фермы охват населения области молочной продукцией будет увеличен с 22% до 32%», - сказал Нариман Турегалиев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Помимо этого, в рамках программы «Зеленый пояс» до 2025 года будет увеличена площадь орошаемых земель с 9,6 тысячи га до 15 тысяч га, а также предусматривается строительство 19 оборудованных овощехранилищ вместимостью 39 тысяч тонн. В результате в регионе будет 48 овощехранилищ общей вместимостью более 100 тысяч тонн. В настоящее время обеспеченность населения картофельной продукцией составляет 91%, луком 98%, морковью 56%, капустой 56%.

    Что касается мяса птицы, то в настоящее время охват области мясом птицы составляет 66%. В целях улучшения данного показателя увеличивается мощность завода по производству мяса птицы на 7,2 тысячи тонн в год до 12 тысяч тонн. Также планируется запустить птицефабрику на сумму 55 млрд тенге с созданием 100 рабочих мест производственной мощностью 24 тысячи тонн в год. В целом ЗКО обеспечивает мясом также Мангистаускую, Атыраускую, Актюбинскую и другие области.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Западно-Казахстанская область Строительство Экономика Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дороги восьми сел отремонтируют в одном из районов Карагандинской области
    Ветропарк построят в Жамбылской области
    Повторный конкурс объявили на проектирование и строительство 62 комфортных школ
    Что делает «Байтерек» для достижения целей устойчивого развития
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Скончался Бердибек Сапарбаев
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана