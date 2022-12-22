Четыре миллиарда тенге выделят на ремонт дорог в Петропавловске в 2023 году

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске на ремонт дорог в следующем году выделят в 10 раз больше средств – четыре млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, что дороги Петропавловска необходимо привести в порядок, говорил присутствовавший на встрече акима города с населением глава Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров. Он и сообщил, что на 2023-й год из областного бюджета выделят четыре млрд тенге. Подобные суммы на ремонт дорог город получал в 2018-м году, когда готовились к Форуму приграничного сотрудничества с участием Президентов Казахстана и России.

«Дороги с 2018-го года ремонтировали текущим и средним ремонтом. Всего выделялось около 400 млн тенге. Рассматривали бюджет, поддержали город и из областного бюджета в 10 раз подняли сумму на дороги – четыре млрд тенге. Как пообещал аким города, этого хватит на 17 улиц. Как минимум 10 улиц должны отремонтировать капитально. Не так, как раньше – закрыли улицу на все лето и ремонтируем. Один автогрейдер, два асфальтоукладчика и три человека с лопатой – такого не должно быть. Серьезные компании должны приходить и максимум за полмесяца завершить работу. Для этого при подготовке конкурсной документации нужно серьезно подходить к техспецификации, нормальная подрядная организация должна работать и не отходить от графика. Этот вопрос я буду сам держать на контроле», - сказал А.Сапаров.

Он отметил, что по окраинам города нужно ремонтировать дороги хотя бы маршрутным способом. Дополнительные средства пообещал выделить.



