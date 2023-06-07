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    Четыре крупных нефтегазовых проекта реализуют «Самрук-Қазына» и китайская CNPC

    7 Июня 2023, 09:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Группа «Самрук-Қазына» и китайская CNPC будут вместе развивать нефтегазовую отрасль Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    Соответствующие договоренности достигнуты сегодня на встрече в Астане между группой компаний «Самрук-Қазына» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). С казахстанской стороны переговоры возглавил глава Фонда Нурлан Жакупов, с китайской - президент CNPC Хоу Чицзюнь. Они обсудили текущие вопросы взаимодействия и достигли новых договоренностей на будущее по таким проектам, как: - Расширение пропускной способности нефтепроводов «Кенкияк-Атырау» (режим реверса) на 6 млн тонн в год и «Кенкияк-Кумколь» на 5 млн тонн в год. Стороны согласились провести предварительные исследования

    - Увеличение производства на Шымкентском НПЗ на 6 млн тонн в год. Стороны согласились провести анализ ресурсной базы, рынка сбыта и бизнес-модели - Участие CNPC в создании второй нитки газопровода «Бейнеу - Бозой - Шымкент» (15 млрд куб. м в год). Решено создать создать совместную рабочую группу QazaqGaz и CNPC, а также до 31 декабря разработать ТЭО и определить предварительные источники финансирования - Строительство ГПЗ на Кашагане мощностью 4 млрд куб м газа в год. Решено создать создать совместную рабочую группу QazaqGaz и CNPC.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Китай Сотрудничество
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