Четыре человека стали жертвами наводнений в Новой Зеландии

ОКЛЕНД. КАЗИНФОРМ – В Окленде продолжает действовать режим чрезвычайного положения из-за самого сильного ливня в истории, обрушившегося на крупнейший город Новой Зеландии в пятницу. По данным местных властей, жертвами стихии уже стали по меньшей мере четыре человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NZ Herald.

Сегодня днем местные власти повысили предупреждение о ливнях до красного уровня для некоторых частей Окленда, Коромандела и Нортленда в преддверии сильных дождей. Все школы и центры раннего обучения, расположенные в Окленде, закроются до следующего вторника.

Красный уровень означает, что новый ливень может вызвать опасные условия на реках, а также крупные наводнения. Оползни и паводки могут нарушить движение транспорта, сделать некоторые дороги непроходимыми, а также отрезать от остальной части города целые районы.

На брифинге для прессы сегодня днем мэр Окленда Уэйн Браун заявил, что ближайшие дни могут серьезно ухудшить ситуацию для Окленда. «Земля настолько пропитана водой, что в любом случае [ближайший ливень] может быть хуже, чем тот, что был в пятницу».

Недавно назначенный премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс заявил, что Окленду нанесен значительный ущерб, охарактеризовав произошедшее как «очень серьезное бедствие» в ходе интервью национальной телерадиокомпании TVNZ.

Национальный институт водных и атмосферных исследований отмечает, что пятница стала самым дождливым днем за всю историю наблюдений в ряде районов Окленда, сообщает агентство BBC News.

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Кадры и изображения в Интернете показывают людей, оказавшихся в ловушке паводковой воды по пояс, спасателей, проводящих эвакуацию на байдарках, и продукты, плавающие по проходам нескольких затопленных супермаркетов.

Аэропорт Окленда, который был временно закрыт из-за ущерба от сильного наводнения, с тех пор вновь открылся.

Фото / NZME

Новозеландские СМИ опознали двух из четырех человек, погибших во время наводнения. Дэниел Ньют, 25-летний лесовод, погиб во время сплава на байдарке возле своего дома, а 34-летний Дэниел Марк Миллер был найден мертвым в водопропускной трубе в долине Вайру в пригороде Окленда.





Фото: 1news.co.nz



