Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Четыре человека пострадали при взрыве газа в доме в Актюбинской области

    24 Января 2023, 10:10

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В частном доме в Алгинском районе произошел взрыв природного газа, который разрушил стены и крышу дома. 4 человека пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям РК.

    Инцидент произошел в селе Маржанбулак.

    «23 января текущего года в 17:40 на пульт «112» поступило сообщение о том, что в Алгинском районе Актюбинской области в селе Маржанбулак, по улице Шамши Калдаякова в частном жилом доме произошел взрыв газа. На место происшествия выехали 2 единицы техники и 4 сотрудника ДЧС. В результате взрыва пострадали четверо человек, которых доставили в травматологическое отделение областной многопрофильной больницы. Погибших нет», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.

    Состояние пострадавших врачи оценивают как стабильное. Они получили ожоги различной степени, от 9 до 19% тела.

    Ранее 20 января в частном доме в селе Нура Иргизского района произошел взрыв газового баллона. Из-за взрыва обрушились стены дома с последующим возгоранием. Пожар был вскоре потушен, три человека пострадали: двое мужчин 1965, 1994 года рождения и женщина 1970 года рождения. Пострадавшие получили ожоги 25% тела и были госпитализированы в Иргизскую центральную районную больницу.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Происшествия Регионы МЧС Взрыв ДЧС Актобе
    Новости по теме
    Новости по теме
    Закладчика наркотиков задержали в Костанае
    Двух малышей спас из огня военнослужащий в Акмолинской области
    Трактор столкнулся с товарным поездом в Жетысуской области
    Огнеборцы Усть-Каменогорска эвакуировали 15 жителей при пожаре в пятиэтажке
    Популярное
    1 Какой будет погода в Казахстане в феврале
    2 Антикор задержал гендиректора «Алматинских тепловых сетей»
    3 Казахстанские боксеры узнали соперников по финалу ЧА-2023 до 22 лет
    4 Ряд частных жилых домов отключили от тепла в Павлодаре
    5 Первый автомобиль с иностранными номерами легализовали в Алматы
    Новости партнеров