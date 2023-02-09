Четыре человека погибли в результате землетрясения на востоке Индонезии

ДЖАКАРТА. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 5,4 произошло сегодня в провинции Папуа на востоке Индонезии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Синьхуа».

В результате землетрясения погибли четыре человека, разрушены несколько домов и зданий. Об этом сообщил глава центра оперативного управления провинциального агентства по борьбе со стихийными бедствиями и смягчению их последствий Джонатан Койревоа

«Толчки от землетрясения сильно ощущались. Они повредили дома, ресторан и другие здания», - сообщил он «Синьхуа» по телефону.

Согласно информации Агентства метеорологии, климатологии и геофизики страны, землетрясение произошло в 13:28 по местному времени, эпицентр находился в 1 км к юго-западу от административного центра провинции Джаяпуры, очаг залегал на глубине 10 км.

Фото: AFP