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    Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Акмолинской области

    17 Марта 2023, 06:14

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Четыре пассажира погибли в аварии на трассе в Акмолинской области, два человека госпитализированы в столичную больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, в районе села Арайлы произошло ДТП с двумя автомобилями.

    «На 1223 км автодороги «Алматы-Екатеринбург» произошло лобовое столкновение автомашин марок «Тоyоtа Alphard» под управлением 37-летнего жителя Костаная и «Тоyоtа Cаmry» под управлением 42-летнего жителя столицы. В результате ДТП на месте происшествия скончались четверо пассажиров автомашины марки «Тоyоtа Alphard». Водитель и еще один пассажир госпитализированы в больницу Астаны», - поделились в ведомстве.

    Полиция назначила ряд экспертиз. Возбуждено досудебное расследование по части 4 статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

    Полицейские региона продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

    Ранее в Министерстве внутренних дел РК сообщили, что в этом году в Казахстане произошло свыше 1 700 ДТП, в которых погибли более 200 человек. Ежегодно совершается свыше 13 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнет более 2 тысяч человек и свыше 18 тысяч получают ранения. В целом, за последние 5 лет отмечается динамика снижения аварийности.

    Фото: пресс-служба департамента полиции Акмолинской области

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область ДТП Происшествия Регионы Кокшетау
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