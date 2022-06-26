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    Четыре человека погибли на Капшагайском водохранилище

    26 Июня 2022, 21:10

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Капшагайском водохранилище утонули двое детей и двое взрослых, передает МИА «Казинформ».

    «26 июня 2022 года в г.Конаев, на Капшагайском водохранилище, в районе Голубого залива, в необорудованном для купания месте утонули четверо человек (женщина 1990 г.р. мужчина 1992 г.р. и двое детей 2007 и 2010 г.р.), еще одна женщина 1954 г.р. спасена (все родственники). Как стало известно, при купании на водохранилище поднялись волны и двое братьев начали тонуть, спасать детей кинулись их дядя, тетя и бабушка. К сожалению, спастись удалось лишь бабушке. Тела двоих детей и мужчины извлечены из воды спасателями ДЧС», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматинская область Происшествия Конаев
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