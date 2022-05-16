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    Четыре банка будут выдавать льготные автокредиты под 4% в Казахстане

    16 Мая 2022, 11:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выбраны четыре банка в рамках программы льготного автокредитования под 4%. Об этом сообщил заместитель председателя Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данная программа реализуется через банки второго уровня. На текущий момент одобрение в Фонде развития промышленности получили четыре банка - Halyk bank, Банк ЦентрКредит, Евразийский банк и Forte bank», - сообщил Ринат Гаппаров в ходе брифинга для журналистов.

    Он уточнил, что Фондом развития промышленности рассматриваются и заявки других банков. Если их одобрят, то, возможно, количество банков, которые будут выдавать кредиты по программе, увеличится.

    «Основные отличия данной программы от предыдущей - по данной программе отсутствует собственное участие, то есть собственное участие от 0%», - добавил он.

    Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня казахстанцы смогут получать льготные автокредиты.

    Ставка вознаграждения по условиям данной программы будет 4% годовых. Стоимость автомобиля не должна превышать 15 млн тенге, а сумма кредита не должна превышать 10 млн тенге. Срок кредита - до семи лет.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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