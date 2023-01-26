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    Четвертый день легализации иностранных авто: 1 990 казахстанцев получили госномера

    26 Января 2023, 18:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня четвертый день легализации иностранных автомобилей. В настоящее время предварительно одобрено 19 917 заявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Легализовано 1 990 авто с выдачей казахстанских техпаспортов и госномеров.

    Стоит отметить, ЦОНы работают до 22:00 часов. На местах специалисты консультируют обратившихся, проверяют документы по базам, рассматривают каждую заявку отдельно.

    Напомним, 23 января в Казахстане стартовала легализация автомобилей с иностранными номерными знаками. Подробно с правилами легализации иностранных авто можно ознакомиться здесь. Кампания продлится до 1 июля 2023 года.

    В своем Послании от 1 сентября 2022 года Глава государства объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Транспорт Легализация. Приватизация МВД РК
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