Четвертый день легализации иностранных авто: 1 990 казахстанцев получили госномера

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня четвертый день легализации иностранных автомобилей. В настоящее время предварительно одобрено 19 917 заявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Легализовано 1 990 авто с выдачей казахстанских техпаспортов и госномеров.

Стоит отметить, ЦОНы работают до 22:00 часов. На местах специалисты консультируют обратившихся, проверяют документы по базам, рассматривают каждую заявку отдельно.

Напомним, 23 января в Казахстане стартовала легализация автомобилей с иностранными номерными знаками. Подробно с правилами легализации иностранных авто можно ознакомиться здесь. Кампания продлится до 1 июля 2023 года.

В своем Послании от 1 сентября 2022 года Глава государства объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.



