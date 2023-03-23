Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Четвертое за сутки землетрясение зарегистрировано на территории Таджикистана

    23 Марта 2023, 09:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 08 час 53 минуты зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 723 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана.

    Энергетический класс землетрясения 11.5. Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 39.39° с.ш. 69.91° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

    Как сообщалось, в Таразе, Шымкенте и Туркестанской области ночью ощутили подземные толчки силой 2-3 балла. Эпицентр землетрясения был расположен в 740 км на юго-запад от г. Алматы, на территории Таджикистана.

    Также в Ташкенте и других городах Узбекистана вновь ощущалось сильное землетрясение.

    В 6 часов 27 минут казахстанские сейсмологи зафиксировали еще одно землетрясение в Таджикистане.

    В 7 часов 53 минуты на границе Таджикистана и Кыргызстана произошло землетрясение.

    21 марта ночью в Алматы, Таразе и Шымкенте, Кызылординской и Туркестанской областях ощутили подземные толчки силой 2-3 балла, что явилось отголоском сильного землетрясения в Афганистане.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Таджикистан Мировые новости Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    Землетрясение произошло в 359 километрах от Алматы
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков