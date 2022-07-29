Четвероногий робот исследует окружающую среду в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Он может установить, здоровы ли растения в регионе. Также, благодаря датчикам и камера аппарат измеряет высоту и обхват деревьев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

После двух часов ходьбы он автоматически возвращается на базу для замены батареи. Его маршрут можно запрограммировать заранее. Устройство изменит его в случае необходимости.

Команда исследователей, запустившая проект, убеждена, что роботизированный мониторинг полезен для сохранения среды обитания.

Другой важный аспект, который можно отследить при помощи робота - это ущерб, причиняемый животными. Все данные, полученные передаются другим ботаникам для тщательного изучения.

«Он может быть предварительно запрограммирован, а может действовать самостоятельно. Если задать ему маршрут заранее, то территория, где робот должен выполнять миссию по мониторингу окружающей среды, уже определена. В Европе существует большая сеть регионов, где должна выполняться эта деятельность по наблюдению, и внутри каждой уже выбранной точки робот будет иметь определенный уровень автономии, чтобы выполнять свою миссию по наблюдению без специального контроля со стороны человека», - рассказал руководитель проекта Маноло Гарабини.

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