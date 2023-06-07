Четверо подростков погибли и 30 пострадали в ДТП в Атырауской области с начала года

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Четверо подростков погибли и более 30 получили ранения в ДТП с начала года в Атырауской области. Атырауские полицейские с началом летних каникул призывают родителей следить за безопасностью детей на дороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы ДП, на территории Атырауской области с начала года зарегистрировано более 20 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. За этот период погибли четыре подростка и более 30 получили различные телесные повреждения. В последние дни дорожно-транспортные происшествия с участием детей участились.

30 мая в микрорайоне Жулдыз города Атырау грузовой автомобиль КамАЗ с прицепом сбил несовершеннолетнего, который управлял велосипедом, в результате от полученных телесных повреждений подросток скончался на месте.

5 июня на территории села Жанбай Исатайского района водитель 1993 г.р. сбил трех подростков и скрылся с места происшествия. Оперативными действиями сотрудников Исатайского районного отдела полиции автомобиль был обнаружен, водитель установлен. Также 5 июня на территории города Атырау два подростка, управляющие электронным самокатом, были сбиты автомобилем Toyota, в результате чего один из них был госпитализирован с различными телесными повреждениями», - сообщили в пресс-службе.

Полицейские выступили с обращением к родителям.

«Безопасность дорожного движения в период отдыха школьников полностью возложена на вас. Просим не оставлять своих детей без присмотра. Водители транспортных средств должны строго соблюдать правила дорожного движения», - говорится в обращении.



