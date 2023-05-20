Четверо граждан Узбекистана погибли в ДТП в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 20 мая на 133 км трассы Доссор-Кульсары-Бейнеу столкнулись автомобиль Toyota Ipsum и КамАЗ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В результате загорелся автомобиль Toyota, погибли водитель и 3 пассажира. Два пассажира доставлены в больницу с различными телесными повреждениями.

Начато расследование.

«Ведется работа по установлению личности погибших. Пока известно только, что они являются гражданами Узбекистана. На водителя авто Toyota с начала года составлено 10 протоколов. Известно, что 8 протоколов за превышение скорости и два за не пристегнутый ремень безопасности», - сказал командир роты патрульной полиции при ДП Атырауской области Адильбек Шахметов.