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    Черту бедности для назначения АСП будут определять в РК медианным доходом

    5 Декабря 2022, 11:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова презентовала проект Социального кодекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе правительственного часа в Мажилисе Тамара Дуйсенова подчеркнула, что на сегодняшний день в Казахстане сформирована целостная система социальной защиты семей с детьми, которая соответствует международным стандартам. Она включает выплаты по беременности и родам, на рождение ребенка, по уходу за ребенком; выплаты многодетным семьям, многодетным матерям и семьям, имеющим детей с инвалидностью; адресную социальная помощь малообеспеченным семьям.

    «Проектом Социального кодекса предусматривается расширение государственной поддержки семей с детьми. Так, по поручению Главы государства внедряется дополнительная поддержка семей в виде стартового капитала для детей до 18 лет, формируемого за счет перераспределения 50% инвестиционного дохода Нацфонда», - сообщила министр в Мажилисе.

    Также, по информации Тамары Дуйсеновой, черта бедности для назначения АСП будет определяться медианным доходом вместо прожиточного минимума.

    «Увеличивается период выплат по уходу за ребенком и размер пособий многодетным матерям, также будет введен новый статус – матери, награжденные подвеской «Алтын алқа» и «Күміс алқа». Кроме того, с 2025 года черта бедности для назначения адресной соцпомощи будет определяться медианным доходом вместо прожиточного минимума», – проинформировала глава ведомства.

    В рамках усиления соцподдержки семей, в составе которых имеются дети или лица с инвалидностью, проектом Кодекса предусмотрена полная трансформация системы социального обслуживания.

    Она предполагает следующие изменения:

    Первое – вовлечение членов семей в оказание услуг лицу, имеющему инвалидность. Родственники лиц с инвалидностью будут оформляться в качестве индивидуальных помощников или соцработников с соответствующей оплатой труда и социальными отчислениями.

    Второе – разработка новых стандартов социальных услуг и внедрение подушевого норматива. Для услуг – отдельный норматив, а для компенсаторных технических средств – предельные цены.

    Третье – наделение новыми полномочиями комиссий по Порталу социальных услуг, созданных при местных исполнительных органах: прием и рассмотрение в течение 5 дней заявления ЛСИ о некачественном товаре или услуги; направление поставщику письма об исправлении предоставленного товара или оказанной услуги с указанием сроков и контроль их исполнения; принятие решения о снятии поставщика с ПСУ и включении в список недобросовестных поставщиков.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Социальная поддержка Минтруда РК Экономика Общество
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