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      Астана (Нур-Султан)

    Через важные реформы прошла наша страна со дня принятия Основного закона – аким столицы

    30 Августа 2022 18:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram поздравил жителей столицы с Днем Конституции, передает МИА «Казинформ».

    «Уважаемые жители столицы!

    Сердечно поздравляю Вас с Днем Конституции Республики Казахстан!

    Конституция – прочная гарантия созидания и прогресса, обеспечивающая стабильность, мир и согласие в стране. Конституция закрепила нашу страну как правовое и светское государство.

    Со дня принятия Основного закона наша страна прошла через важные реформы, которые улучшают благосостояние граждан. 5 июня состоялся общенациональный референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.

    Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что поправки в Конституцию направлены на защиту интересов, прав и свобод всех граждан, «социальная справедливость – главная ценность и несущая конструкция нового общественного договора».

    Поздравляю с Днем Конституции! Желаю крепкого здоровья и семейного благополучия!» - написал аким столицы.


    Фото: instagram.com/altay_kulginov_official
    Астана (Нур-Султан) Акимат Дата Общество День Конституции
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