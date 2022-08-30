Через важные реформы прошла наша страна со дня принятия Основного закона – аким столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram поздравил жителей столицы с Днем Конституции, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые жители столицы!

Сердечно поздравляю Вас с Днем Конституции Республики Казахстан!

Конституция – прочная гарантия созидания и прогресса, обеспечивающая стабильность, мир и согласие в стране. Конституция закрепила нашу страну как правовое и светское государство.

Со дня принятия Основного закона наша страна прошла через важные реформы, которые улучшают благосостояние граждан. 5 июня состоялся общенациональный референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что поправки в Конституцию направлены на защиту интересов, прав и свобод всех граждан, «социальная справедливость – главная ценность и несущая конструкция нового общественного договора».

Поздравляю с Днем Конституции! Желаю крепкого здоровья и семейного благополучия!» - написал аким столицы.





Фото: instagram.com/altay_kulginov_official