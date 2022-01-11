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    Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ – Касым-Жомарт Токаев

    11 Января 2022, 11:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Острая фаза контртеррористической операции пройдена. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена, ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства уточнил, что процесс вывода займет не более 10 дней.

    Напомним, что заседание Мажилиса Парламента состоялось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании в режиме конференцсвязи.


    Автор:

    Серик Сабеков

    ОДКБ Президент Казахстана Правительство РК Мажилис ЧП-2022 Алматинская трагедия
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