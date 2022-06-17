Через аэропорт Алматы пытались провезти 528 млн тенге наличными

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С начала 2022 года таможенники города Алматы пресекли факты незаконного вывоза 528 млн тенге наличными. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Сотрудниками таможенного поста «Жетісу» департамента государственных доходов по городу Алматы с начала текущего года составлено 103 административных материала по статьям 551 и 545 КоАП РК, также выявлено 13 фактов с признаками уголовного правонарушения.

Сумма выявленных или незадекларированных наличных средств превысила 528 млн тенге, сумма наложенного штрафа по данным нарушениям составила 3,2 млн тенге.

Так, в январе после прохождения таможенного контроля авиарейса сообщением «Алматы-Абу-Даби» в зале вылета была остановлена гражданка РК, у которой обнаружены незадекларированные наличные денежные средства в размере 57 тыс. долларов США.

В феврале в зале вылета после осуществления таможенного контроля авиарейса сообщением «Алматы-Стамбул» была остановлена гражданка РК, у которой обнаружены незадекларированные наличные денежные средства в размере 97 тыс. долларов США. Материал передан в департамент экономических расследований. В отношении гражданки РК возбуждено уголовное дело по статье 234 Уголовного Кодекса РК «Экономическая контрабанда».

В мае после прохождения таможенного контроля авиарейса сообщением «Сеул-Алматы» в зале вылета была остановлена гражданка РК, у которой были обнаружены наличные денежные средства в размере 12 тыс. долларов США.

В начале июне в зале прилета при осуществлении таможенного контроля авиарейса сообщением «Дубай-Алматы» была остановлена гражданка РК, у которой в ходе личного досмотра были обнаружены 23тыс. 200 долларов США. Гражданка привлечена в административной ответственности за недекларирование денежных средств при ввозе.

В Комитете госдоходов напомнили, что Указом Президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» запрещен вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США.