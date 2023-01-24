Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Чемпионом международного турнира стал 16-летний карагандинский теннисист

    24 Января 2023, 22:51

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 16-летний карагандинский теннисист Виталий Зацепин стал чемпионом международного первенства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В парном разряде воспитанник карагандинской школы тенниса Виталий Зацепин и спортсмен из Кызылорды Ерасыл Ердилда одержали победу на международном турнире по теннису среди юниоров ITF Juniors J200.

    Соревнования проходили в Калькутте (Индия).

    В финале казахстанские спортсмены оказались сильнее японца Сатору Накаджимы и филиппинца Джоа Рея Поскуа – 6:2, 7:5.

    «Карагандинцы Виталий Зацепин и Амир Омарханов в 2022 году добились невероятного результата. Они отлично сыграли в составе команды юниоров Казахстана, которая впервые в истории тенниса вошла в топ-4 на Кубке Дэвиса», - сообщили в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.


    Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Спорт Молодежь Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    84-летний карагандинский аксакал на тракторе очищает родное село от снега
    Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов успешно стартовал на турнире в Чили
    Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева победила на старте турнира в Индии
    «Астана» выступит в двух гонках в Испании
    Популярное
    1 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
    2 Свыше 100 млрд тенге планируют выделить в Жамбылской области на  развитие сельского хозяйства
    3 Подавившегося яблоком 11-месячного ребенка спасли врачи в СКО
    4 Сильный мороз будет в Жетысуской области 24 января
    5 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд сенаторов
    Новости партнеров