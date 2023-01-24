Чемпионом международного турнира стал 16-летний карагандинский теннисист

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 16-летний карагандинский теннисист Виталий Зацепин стал чемпионом международного первенства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В парном разряде воспитанник карагандинской школы тенниса Виталий Зацепин и спортсмен из Кызылорды Ерасыл Ердилда одержали победу на международном турнире по теннису среди юниоров ITF Juniors J200.

Соревнования проходили в Калькутте (Индия).

В финале казахстанские спортсмены оказались сильнее японца Сатору Накаджимы и филиппинца Джоа Рея Поскуа – 6:2, 7:5.

«Карагандинцы Виталий Зацепин и Амир Омарханов в 2022 году добились невероятного результата. Они отлично сыграли в составе команды юниоров Казахстана, которая впервые в истории тенниса вошла в топ-4 на Кубке Дэвиса», - сообщили в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.



Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

