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    Чемпионат страны по фигурному катанию на коньках проходит в Астане

    22 Декабря 2022, 14:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ледовом дворце «Алау» стартовал чемпионат Республики Казахстан по фигурному катанию. В ежегодном турнире участвуют команды разных возрастных категорий. Спортсмены соревнуются по программам первого разряда КМС и МС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    «Чемпионат проводится ежегодно в канун Нового года. В соревнованиях принимают участие около 75 спортсменов из городов Астаны, Алматы, Шымкента и Карагандинской, Алматинской, Павлодарской, Кызылординской, Атырауской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областей.

    «Защищать честь своего региона удостаиваются только 16 самых лучших спортсменов. Для столицы проведение чемпионата страны послужит мощным толчком к популяризации самого красивого и грациозного вида спорта. Дети своими глазами увидят и ощутят всю атмосферу соревнований. По традиции мы желаем не только спортсменам, но и всем казахстанцам, чтобы следующий год стал лучше предыдущего», - рассказала пресс-секретарь городского управления физической культуры и спорта Мадина Айткалиева.

    В турнире принимают участие серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2022 года Михаил Шайдоров, который имеет в своем арсенале сложнейшие четверные прыжки, обладатель бронзовой медали Гран-при среди юниоров Рахат Бралин, а также призеры международных турниров Анна Левковец, Диас Джиренбаев, София Фарафонова, Карина Исакова, Олег Мельников, Артур Смагулов и другие именитые спортсмены.

    Одной из главных целей проводимого чемпионата является формирование штатной сборной команды на сезон 2023-2024 годов.

    По словам организаторов, впервые в истории казахстанского фигурного катания на коньках судейская коллегия будет состоять из зарубежных судей международной категории, что позволит провести чемпионат Республики Казахстан на высоком уровне.

    Соревнования продлятся до 24 декабря.
    Астана Спорт Фигурное катание
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