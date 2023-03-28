Чемпионат по военизированному кроссу выявил сильнейших среди военнослужащих РгК «Юг»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Военизированный кросс провели для военнослужащих РгК «Юг». Спорт военно-прикладной направленности развивают в казахстанской армии для повышения боевого и спортивного мастерства военнослужащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе Таразского гарнизона, в Жамбылской области на полигоне «Tepic-Ащыбулак» состоялся чемпионат регионального командования «Юг» по военизированному кроссу. В нем приняли участие 42 военнослужащих из разных воинских частей регионального командования: из них 14 женщин-военнослужащих.

«Пройдя предварительный отбор, военные спортсмены были признаны лучшими в своих воинских частях. В ходе чемпионата предстояло выявить наиболее подготовленных атлетов на уровне регионального командования «Юг». Победители будут делегированы на соревнования в масштабе Вооруженных сил. Организаторами чемпионата выступили офицеры и военнослужащие по контракту отдела физической подготовки и спорта управления боевой подготовки регионального командования «Юг». Их основной задачей в работе является пропаганда здорового образа жизни и повышение спортивного мастерства военнослужащих», - пояснила руководитель пресс-службы ведомства Дина Мухаринова.

«Для полноценного выполнения учебно-боевых задач все военнослужащие должны быть, прежде всего, физически развиты и натренированы, – подчеркнул начальник отдела физической подготовки и спорта РгК «Юг» Мадияр Бабаханов. – Поэтому мы заинтересованы в дальнейшей популяризации и развитии военизированного кросса как самостоятельного вида спорта военно-прикладной направленности».

Кроме того, добавил спикер, соревнования дают возможность участникам чемпионата выполнить нормативы для получения спортивных званий и разрядов. Повысить квалификацию могут и спортивные судьи, обеспечивая в ходе чемпионата судейство.

Для участников состязаний на полигоне «Tepic-Ащыбулак» была подготовлена трасса с участками для стрельбы из винтовок и метания гранат. Мужчины преодолевали маршрут протяженностью в три километра. У женщин-военнослужащих забег был короче - полтора километра. Но и для мужчин, и для женщин действовали одинаково жесткие правила. За каждую непораженную мишень военных спортсменов ожидали штрафные стометровые круги.

На участке метания гранат также выдвигались строгие требования: мужчинам необходимо было метнуть гранату за отметку 40 метров, для девушек – за отметку 25 метров. Количество попыток только три, и в эти три попытки спортсменам важно было сконцентрироваться и попасть гранатой в нужную отметку.

«На самом деле это нелегко – после преодоления бегом километра по полигону на участке стрельбы из винтовки задержать дыхание и точно попасть в цель», – признался военнослужащий войсковой части 74261 Жаркентского гарнизона Дархан Айткожа.

Тем не менее, самому Дархану удалось выбиться в лидеры. С результатом 11 минут 25 секунд он занял первое место среди мужчин. Помогло ему в этом усилие воли, спортивное мастерство и огромное желание победить. Второе место в личном зачете занял его сослуживец Есенгелди Баймурза. Его результат 12,02 минуты. Также в тройку лидеров вошел военнослужащий горно-егерского подразделения (войсковая часть 91678) Алибек Сагындык с результатом 12,34 мин.

Среди женщин в личном зачете первое место заняла Айгерим Калиева из Шымкентского гарнизона (войсковая часть 35748). Свой маршрут она преодолела быстрее всех - за 10 минут и 4 секунды. Второе место заняла ефрейтор Айгерим Садыкова из Жаркентского гарнизона (войсковая часть 74261) с результатом 10 минут 31 секунда. На третьем месте Сабина Смаилова из войсковой части 21450 Гвардейского гарнизона.

В общекомандном зачете первое место завоевали военные спортсмены войсковой части 74261 Жаркентского гарнизона. Второе место заняла команда войсковой части 35748 Шымкентского гарнизона. Третье место досталось команде войсковой части 85395 Таразского гарнизона.

Завершился чемпионат вручением команде-победительнице переходящего кубка командующего войсками регионального командования «Юг», а также награждением других команд и спортсменов медалями и дипломами.

«В ходе чемпионата по военизированному кроссу военные спортсмены показали хорошую спортивно-техническую подготовку, проявили стремление и волю к победе, - отметил на закрытии спортивного мероприятия начальник отдела физической подготовки и спорта РгК «Юг» Мадияр Бабаханов. - По итогам проведенного чемпионата сформирована сборная команда регионального командования «Юг», которая, надеемся, достойно выступит на чемпионате Вооруженных сил».

Фото: Владимир Мартыненко