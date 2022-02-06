Чемпионат по стрельбе из лука прошёл в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Жетыбай был организован чемпионат Мангистауской области по национальному виду спорта «Стрельба из лука», посвященный 100-летию дважды Героя Советского союза Талгата Бигельдинова. Об этом сообщил руководитель Каракиянского районного отдела культуры, физической культуры и спорта Дуйсенбай Атагараев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

3 февраля на спортивном мероприятии, организованном управлением физической культуры и спорта Мангистауской области, спортсмены из районов и городов региона, обученные стрельбе из лука, приняли участие в соревнованиях не командного, а индивидуального характера.

«Чемпионат проводился отдельно среди юношей 2003-2010 годов рождения и отдельно среди юношей 2011-2014 годов рождения. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами, им были вручены ценные подарки», - сказал Дуйсенбай Атагараев.

Ранее сообщалось, что 900 спортивных мероприятий проведут для жителей Мангистауской области.