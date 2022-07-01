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    Чемпионат по парашютному спорту стартовал в Алматинской области

    1 Июля 2022, 20:49

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Центре парашютной подготовки Сил специальных операций Вооруженных сил проходит 29-й открытый чемпионат Казахстана и Вооруженных сил по классическому парашютному спорту и групповой парашютной акробатике на лично-командное первенство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В нем принимают участие команды Сил специальных операций, Десантно-штурмовых войск, Военно-воздушных сил, Национальной гвардии, республиканского аэроклуба ОО «Отан», авиационного спасательно-поискового центра г. Караганды, специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы г. Уральска Западно-Казахстанской области. Всего 17 команд, в составе которых мастера спорта международного класса, мастера и кандидаты в мастера спорта, спортсмены-разрядники.

    «Руководство Вооруженных сил заинтересовано в развитии военно-прикладных видов спорта, являющихся опорой боевой подготовки войск. И парашютный спорт тому не исключение. Надеюсь, что соревнования пройдут на достойном уровне с соблюдением соответствующих мер безопасности. Пусть в честной борьбе победят сильнейшие», – напутствовал спортсменов командующий Силами специальных операций Вооруженных сил полковник Болат Журабаев.

    Старт состязаниям парашютистов дал командующий Сил специальных операций Болат Журабаев, совершив первый прыжок.

    Участники соревнований выполнят индивидуальные и групповые прыжки на точность приземления с высоты 900–1200 метров и индивидуальные и групповые акробатические прыжки с высоты 2200–2500 метров.

    По результатам чемпионата будут укомплектованы сборные команды Казахстана и Вооруженных сил по парашютному спорту.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Спорт Армия Вооруженные силы
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