Чемпионат по паралимпийскому бочча завершился в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии закрытия Республиканского чемпионата по бочча и вручил награды победителям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Соревнования проходили с 1 по 3 июня в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

Поздравляя спортсменов с отличными результатами, Маулен Ашимбаев отметил, что три дня состязаний прошли в атмосфере ярких эмоций и переживаний, а игры были по-настоящему захватывающими.

Президент Казахстанской Федерации по бочча также отметил, что чемпионат продемонстрировал силу личностных качеств спортсменов. Ребята проявили волю к победе, характер и силу, соревнуясь с действующими чемпионами Казахстана.

Спикер Сената обратил внимание на то, что каждый из участников соревнований прошел этот чемпионат достойно, доказав, прежде всего себе, что все его участники уже чемпионы.

В Чемпионате Казахстана по бочча приняли участие 47 спортсменов со всех регионов страны. Гостями турнира стали известные общественные деятели, лидеры общественного мнения, поддерживающие инклюзию и адаптивный спорт. Победители чемпионата попадут в национальную сборную, которая будет представлять Казахстан на международных соревнованиях - челленджерах, Паралимпийских и Азиатских Паралимпийских играх.