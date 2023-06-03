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    Чемпионат по паралимпийскому бочча завершился в Астане

    3 Июня 2023, 14:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии закрытия Республиканского чемпионата по бочча и вручил награды победителям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Соревнования проходили с 1 по 3 июня в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

    Поздравляя спортсменов с отличными результатами, Маулен Ашимбаев отметил, что три дня состязаний прошли в атмосфере ярких эмоций и переживаний, а игры были по-настоящему захватывающими.

    Президент Казахстанской Федерации по бочча также отметил, что чемпионат продемонстрировал силу личностных качеств спортсменов. Ребята проявили волю к победе, характер и силу, соревнуясь с действующими чемпионами Казахстана.

    Спикер Сената обратил внимание на то, что каждый из участников соревнований прошел этот чемпионат достойно, доказав, прежде всего себе, что все его участники уже чемпионы.

    В Чемпионате Казахстана по бочча приняли участие 47 спортсменов со всех регионов страны. Гостями турнира стали известные общественные деятели, лидеры общественного мнения, поддерживающие инклюзию и адаптивный спорт. Победители чемпионата попадут в национальную сборную, которая будет представлять Казахстан на международных соревнованиях - челленджерах, Паралимпийских и Азиатских Паралимпийских играх.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Сенат Спорт Маулен Ашимбаев
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