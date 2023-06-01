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    Чемпионат по быстрым шахматам среди девушек до 20 лет прошел в Атырау

    1 Июня 2023, 01:18

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Чемпионат страны по быстрым шахматам среди девушек до 20 лет прошел в Атырау. Участие в нем приняли представители 15 регионов. Атырауская шахматистка Зарина Нургалиева в очередной раз стала чемпионкой Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в региональной службе коммуникаций, в городе Атырау прошел чемпионат Казахстана по быстрым шахматам среди девушек до 20 лет. В состязаниях приняли участие 80 человек из 15 регионов страны. Организатором чемпионата выступила федерация шахмат Атырауской области им. Г.А. Айдаралиева. По итогам игр двукратная чемпионка мира, мастер ФИДЕ, атырауская шахматистка Зарина Нургалиева завоевала титул чемпионки Казахстана по блицу. Теперь ей предстоит защищать честь республики на чемпионате мира в Грузии.
    Чемпионат Казахстана по быстрым шахматам проходит в области в третий раз.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Спорт Шахматы
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