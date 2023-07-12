Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Чемпионат области по парашютному спорту прошел в Караганде

    12 Июля 2023, 23:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На аэродроме «Балапан» в районе села Уштобе Бухар-Жырауского района состоялось яркое спортивное событие – открытый чемпионат Карагандинской области по парашютному спорту на точность приземления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В состязаниях приняли участие 24 спортсмена. Всего пять команд из Караганды, Алматы, Балхаша, Темиртау и из воинской части 50085.

    Самому молодому участнику соревнований исполнилось 16 лет. Несмотря на столь юный возраст, на его счету более 180 прыжков. Самый возрастной парашютист перешагнул 67-летний рубеж.

    Организатор соревнований – Казахстанская федерация авиационного спорта в Карагандинской области.

    «Чемпионат был возобновлён после долгого перерыва. Возрастных ограничений нет. Среди участников были и девушки. Совершались личные и командные прыжки на точность приземления. Участвовали две системы – парашют типа «крыло» и круглые парашюты Д-1-5у. Высота выброски – 1200 км. Спортсмены должны были приземлиться на мат, где лежало фиксирующее результат электронное устройство», – говорит Игорь Борсяк, директор филиала РОО «Казахстанская федерация авиационного спорта в Карагандинской области».

    По результатам первенства будет сформирована команда, которая представит Карагандинскую область на чемпионате Казахстана.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Спорт Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Алматы завершился международный турнир по футболу среди детских и юношеских команд
    Прорабатываем подключение видеокамер учреждений для детей к ЦОУ - Динара Закиева
    Пожар вспыхнул в Каркаралинском национальном парке
    Чемпионат Казахстана по теннису на колясках прошел в Астане
    Популярное
    1 Чиновники в Казахстане не будут нести личную матответственность за ущерб бизнесу
    2 Снос кирпичного завода в Алматинской области: в акимате дали пояснение
    3 Будут ли в Казахстане новые ипотечные госпрограммы – ответ главы Минфина
    4 Пассажирские вагоны нового поколения будут производить в Казахстане
    5 Шторм ожидается в Казахстане