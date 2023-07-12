Чемпионат области по парашютному спорту прошел в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На аэродроме «Балапан» в районе села Уштобе Бухар-Жырауского района состоялось яркое спортивное событие – открытый чемпионат Карагандинской области по парашютному спорту на точность приземления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В состязаниях приняли участие 24 спортсмена. Всего пять команд из Караганды, Алматы, Балхаша, Темиртау и из воинской части 50085.

Самому молодому участнику соревнований исполнилось 16 лет. Несмотря на столь юный возраст, на его счету более 180 прыжков. Самый возрастной парашютист перешагнул 67-летний рубеж.

Организатор соревнований – Казахстанская федерация авиационного спорта в Карагандинской области.

«Чемпионат был возобновлён после долгого перерыва. Возрастных ограничений нет. Среди участников были и девушки. Совершались личные и командные прыжки на точность приземления. Участвовали две системы – парашют типа «крыло» и круглые парашюты Д-1-5у. Высота выброски – 1200 км. Спортсмены должны были приземлиться на мат, где лежало фиксирующее результат электронное устройство», – говорит Игорь Борсяк, директор филиала РОО «Казахстанская федерация авиационного спорта в Карагандинской области».

По результатам первенства будет сформирована команда, которая представит Карагандинскую область на чемпионате Казахстана.