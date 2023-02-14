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    Чемпионат мира по шахматам состоится в Астане этой весной

    14 Февраля 2023, 21:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов встретился с официальной делегацией Международной федерации шахмат (FIDE) во главе с ее президентом Аркадием Дворковичем, передает МИА «Казинформ».

    Стороны обсудили несколько важных вопросов, включая организацию чемпионата мира по шахматам, который состоится в Астане этой весной. Также обсудили проведение в Казахстане других ивентов под эгидой FIDE. Например, турнира с участием лучших юниоров планеты и мероприятий с привлечением юных казахстанских шахматистов.

    «Хотел бы отметить, что выбор FIDE пал на нашу страну неслучайно. Казахстан в самом положительном смысле переживает настоящий шахматный бум. Глава государства Касым-Жомарт Токаев держит на личном контроле развитие шахматного движения в стране. В 2022 году более 253 тысяч человек систематически занимались шахматами в 7618 секциях по всей стране. С начала учебного года предмет «Шахматы», как факультатив, был введен в 654 школах для почти 28 тысяч детей», - написал Асхат Оралов на своей странице в Facebook.

    Как отметил министр, юным шахматистам есть на кого равняться - Динара Садуакасова, Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева и другие спортсменки уже вписали свое имя в историю.

    «Осенью Президент РК встречался с главой FIDE и обсуждал перспективы сотрудничества нашей страны с Международной федерацией шахмат. И мы продолжаем работу в этом направлении», - отметил глава Минкультуры и спорта.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Спорт Шахматы
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