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    Чемпионат мира по казакша курес проходит в Астане

    12 Декабря 2022, 22:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня во Дворце Жаксылыка Ушкемпирова в Астане прошел первый день Чемпионата мира по казакша курес (казахская национальная борьба), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram Ассоциации «Qazaq kuresi».

    350 борцов из почти 40 стран принимают участие в первом чемпионате мира. Соревнования проходят в трех возрастных группах: взрослые, юношеские и юниоры.

    На торжественной церемонии открытия соревнований спортсменов поздравили член Бюро United Wrestling World (международная федерация греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы), президент Комитета традиционных стилей борьбы Мария Якши Родика и генеральный директор Ассоциации «Qazaq kuresi» Ербол Мырзабосынов.

    Стали известны имена победителей в весовых категориях 82, 90, 100 кг и более ста килограммов среди мужчин и 75 кг, а также свыше 75 кг среди женщин.

    82 кг:

    І место– Айдын Дартаев (Kазахстан);

    ІІ место – Умид Есанов (Узбекистан);

    ІІІ место – Амир Шейкин Хоссейни (Нидерланды);

    ІІІ место – Хамроз Раджабов (Таджикистан).

    90 кг:

    І место – Томас Щепаняк (Польша);

    ІІ место – Жамалбек Асылбекуулу (Кыргызстан);

    ІІІ место – Токтарбек Айдарбек (Казахстан);

    ІІІ место – Иван Козов (Молдова).

    100 кг:

    І место – Марат Байкамуров (Казахстан);

    ІІ место – Бахриддин Абдураимов (Узбекистан);

    ІІІ место – Алексей Лусенко (Польша);

    ІІІ место – Даваабат Тсогтбаатар (Монголия).

    +100 кг:

    І место – Нурдаулет Жарылкапов (Казахстан);

    ІІ место – Бекболат Токтогонов (Кыргызстан);

    ІІІ место – Георгий Чагелишвили (Грузия);

    ІІІ место – Мухсин Хисомиддинов (Узбекистан).

    75 кг:

    І место – Баттсетсег Цог-Очир (Монголия);

    ІІ место – Деборах Вос Каели (Нидерланды);

    ІІІ место – Филура Ергашова (Узбекистан);

    ІІІ место – Сахбаз Сананур (Турция).

    +75 кг.

    І место – Нагира Сарбашова (Кыргызстан);

    ІІ место – Елена Кебадзе (Грузия);

    ІІІ место – Рахима Юлдошова (Узбекистан);

    ІІІ место – Молдир Азамат (Казахстан).



    Фото: www.instagram.com/qazaqkuresi.kz
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