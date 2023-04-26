Чемпионат мира по дзюдо покажут в прямом эфире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 7 по 14 мая в Дохе (Катар). Казахстанцы смогут посмотреть в прямом эфире соревнования на телеканале «Qazsport», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу телекомпании.
Состав сборной Казахстана, принимающей участие в чемпионате мира по дзюдо среди мужчин и женщин:
Мужчины:
60 кг: Елдос Сметов, Нурканат Серикбаев
66 кг: Гусман Кыргызбаев
73 кг: Жансай Смагулов, Данияр Шамшаев
81 кг: Абылайхан Жубаназар
90 кг: Дидар Хамза, Айдар Арапов (mix team)
100 кг: Нурлыхан Шархан
Весовая категория свыше 100 кг: Галымжан Кырыкбай
Женщины:
48 кг: Абиба Абужакынова, Галия Тынбаева
52 кг: Толганай Абеуова
57 кг: Бахыт Кусакбаева
63 кг: Эсмигуль Куюлова
70 кг: Анастасия Маякова
78 кг: Аруна Джангельдина
Весовая категория свыше 78 кг: Камила Берликаш, Акерке Рамазанова
По итогам соревнований победители и призеры получат соответствующие рейтинговые баллы: чемпион мира - 2000, серебряный призер - 1400, а бронзовый призер - 1000 очков.