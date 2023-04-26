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    Чемпионат мира по дзюдо покажут в прямом эфире

    26 Апреля 2023, 14:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 7 по 14 мая в Дохе (Катар). Казахстанцы смогут посмотреть в прямом эфире соревнования на телеканале «Qazsport», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу телекомпании.

    Состав сборной Казахстана, принимающей участие в чемпионате мира по дзюдо среди мужчин и женщин:

    Мужчины:

    60 кг: Елдос Сметов, Нурканат Серикбаев

    66 кг: Гусман Кыргызбаев

    73 кг: Жансай Смагулов, Данияр Шамшаев

    81 кг: Абылайхан Жубаназар

    90 кг: Дидар Хамза, Айдар Арапов (mix team)

    100 кг: Нурлыхан Шархан

    Весовая категория свыше 100 кг: Галымжан Кырыкбай

    Женщины:

    48 кг: Абиба Абужакынова, Галия Тынбаева

    52 кг: Толганай Абеуова

    57 кг: Бахыт Кусакбаева

    63 кг: Эсмигуль Куюлова

    70 кг: Анастасия Маякова

    78 кг: Аруна Джангельдина

    Весовая категория свыше 78 кг: Камила Берликаш, Акерке Рамазанова

    По итогам соревнований победители и призеры получат соответствующие рейтинговые баллы: чемпион мира - 2000, серебряный призер - 1400, а бронзовый призер - 1000 очков.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Дзюдо
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