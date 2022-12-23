Чемпионат Казахстана по биатлону проходит в Щучинске

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В Щучинске был дан старт чемпионату Республики Казахстан по биатлону. В программе соревнований шесть дисциплин: индивидуальные гонки, спринты, суперспринты, эстафеты (1×1 и 2×2) и масс-старт. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Соревнования станут первым отборочным туром на чемпионат мира-2023, который состоится в Щучинске в марте. По результатам первенства страны определятся по пять претендентов в каждой группе (юниоры, юниорки, юноши, девушки).

Окончательный же состав казахстанской команды на ЧМ среди юношей и юниоров назовут в феврале.





Фото: olympic.kz



