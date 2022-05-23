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    Чемпионат Азии по борьбе на поясах проходит в Кыргызстане

    23 Мая 2022, 17:25

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане стартовал чемпионат Азии по борьбе на поясах «Алыш» среди мужчин и женщин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов из 11 стран, в том числе Казахстана, Узбекистана, Японии, Индии, Ирана, Монголии, Туркменистана и Кыргызстана. Спортсмены соревнуются в 20 весовых категориях, разыгрывается 24 комплекта медалей.

    Мероприятие в городе Оше проводится впервые, оно является вторым отборочным этапом на IV Всемирные игры кочевников, которые пройдут в сентябре этого года в Турции.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Спорт Кыргызстан
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