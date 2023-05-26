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    Чемпионам мира по боксу подарили квартиры в Астане

    26 Мая 2023, 20:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек вручил чемпионам мира по боксу ключи от трехкомнатных квартир в столице, передает МИА «Казинформ».

    «Наши столичные боксеры показали блестящие результаты на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте. Санжар Ташкенбай и Нурбек Оралбай завоевали «золото»! Сегодня вручили им ключи от трехкомнатных квартир, которые были предоставлены спонсорами. Также отметили работу тренеров.


    За победой стоят изнурительные многочасовые тренировки, упорство, сила воли и вера в себя! Желаю нашим боксерам удачи и дальнейших побед!», - написал Женис Касымбек в публикации на своей странице в сети Instagram.

    Напомним, победителями чемпионата мира стали боксер Махмуд Сабырхан, Санжар Ташкенбай, капитан сборной Асланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай. Также Дулат Бекбауов взял «серебро».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акимат Спорт Бокс
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