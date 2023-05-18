Чем запомнился второй день государственного визита Президента Казахстана в Китай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Второй день государственного визита Главы государства в Китай был отмечен насыщенной повесткой дня. Касым-Жомарт Токаев не только принял участие в инвестиционном круглом столе и дал старт строительству логистического центра Казахстана в сухом порту Сиань, но и провел многочисленные встречи с руководителями крупнейших китайских компаний, а также встретился с лидерами стран ЦА на официальной церемонии в Лотосовом парке династии Тан. Подробности читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».
Перспективные направления сотрудничества между Казахстаном и Китаем
17 мая Глава государства прибыл с государственным визитом в Китай. В этот день Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, в ходе которых Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Китай придерживаются идентичных или схожих позиций по основным международным вопросам, и последовательно поддерживают международные инициативы обеих сторон.
Президент принял участие в казахско-китайском инвестиционном круглом столе. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, торгово-экономические отношения Казахстана и Китая продолжают динамично развиваться. Китай – один из ключевых торговых партнеров Казахстана.
«По итогам прошлого года объем двусторонней торговли достиг рекордного показателя – 31 миллиард долларов. Китай входит в пятерку крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Общий объем вложений – более 23 миллиардов долларов», – заявил Глава государства.
В Казахстане успешно работают такие крупные китайские корпорации, как CNPC, CITIC, NFC, Sinopec, Huawei.
«…Несмотря на это, нам нужно и далее укреплять потенциал нашего сотрудничества», – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Уже много лет в качестве основы эффективных взаимоотношений между странами служит нефтегазовая отрасль.
«Для увеличения экспорта нефти мы планируем расширение нефтепровода Казахстан-Китай. На повестке вопросы наращивания пропускной способности действующих нефтепроводов (Атырау-Кенкияк и Кенкияк-Кумколь). В связи с ростом потребления нефтепродуктов намечено также увеличение производственного потенциала Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с 6 до 12 миллионов тонн в год. Мы уже долгое время успешно работаем в этой отрасли совместно с корпорацией CNPC», – заявил Президент.
Также в числе приоритетов Казахстан рассматривает увеличение мощностей по переработке газа и расширение газотранспортной системы.
«В этом контексте крайне важно запустить вторую нитку магистрального газопровода Бейнеу–Бозой–Шымкент. Кроме того, мы заинтересованы в строительстве газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 4 миллиарда кубометров в год», – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Казахстан поставил цель достичь углеродной нейтральности до 2060 года, а долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) увеличить до 15% к 2030 году (в настоящее время доля ВИЭ в Казахстане составляет 4,5%).
«Государство оказывает всестороннюю поддержку инвестициям в эту отрасль. В частности, мы гарантируем покупку электроэнергии по аукционной ставке на срок до 20 лет. Этот тариф устанавливается ежегодно с учетом инфляции и изменения курса валюты. Приглашаем наших китайских коллег рассмотреть инвестиционные возможности данного направления», – сказал Глава государства.
Президент Казахстана сообщил, что будет подписано Соглашение о строительстве второй и третьей ГЭС на реке Тургусун. Также будет заключен договор о строительстве ветряной электростанции мощностью 1 ГВт.
«…Уверен, что эти договоренности придадут новый импульс развитию зеленой экономики Казахстана», - подчеркнул он.
Далее в числе приоритетов было обозначено развитие промышленной кооперации между странами.
«Мы приветствуем реализацию совместного проекта компаний KAZ Minerals и NFC по строительству медеплавильного завода. Его запуск позволит сократить сырьевой экспорт Казахстана и перерабатывать весь объем производимого медного концентрата внутри страны», - сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в мире неуклонно растет спрос на редкие и редкоземельные металлы, большие запасы которых имеются в Казахстане, поэтому наша страна заинтересована в трансферте технологий по их добыче и переработке и подчеркнул, что для развития обрабатывающего сектора в Казахстане создана благоприятная среда. В частности, принят Закон «О промышленной политике».
Другой перспективной кооперацией может стать сотрудничество в сфере добычи лития.
«Учитывая, что Китай является крупнейшим производителем электромобилей, перспективной видится кооперация в сфере добычи лития. За последние годы в Казахстане значительно выросла популярность китайских автомобилей. Такие бренды, как Cherry, Jac, Exeed и Haval, уже входят в топ самых продаваемых машин. Наше сотрудничество в этой сфере выходит на качественно новый уровень. В Казахстане запускается мелкоузловая сборка китайских автомобилей. Сегодня компаниями двух стран будут подписаны соответствующие документы», – сообщил Президент.
Также Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что дополнительные возможности для роста взаимной торговли имеются в сфере электронной коммерции. В этом направлении наша страна предлагает шире использовать крупнейшие маркетплейсы Китая, что важно для совместного продвижения продукции на международные рынки.
«С учетом перспектив увеличения взаимной торговли Казахстан активно ведет работу по созданию новых таможенных складов. В этой связи для логистического удобства предлагаем всем партнерам размещать свои товары на наших складах. Это позволит в разы сократить сроки доставки товаров потребителям из стран Центральной Азии в Китай и обратно», – сказал Президент.
Позже Касым-Жомарт Токаев открыл Национальный павильон Казахстана на электронной площадке JD com.
«На сегодняшний день объем рынка электронной торговли достиг 3,5 триллиона долларов и этот показатель ежегодно увеличивается. Китай играет важную роль в развитии международной онлайн-торговли. Сегодня на крупнейшей в мире электронной платформе откроется Национальный павильон Казахстана. Этот шаг активизирует взаимодействие двух стран. В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг 31 миллиарда долларов. Однако мы не ограничимся этими цифрами, будем и дальше развивать партнерство в сфере электронной коммерции, что позволит нам нарастить взаимный товарооборот до 40 миллиардов долларов в ближайшее время. Инициатива «Цифровой шелковый путь» призвана содействовать этому», – сказал Глава государства.
Еще одним привлекательным направлением сотрудничества, а также сфера, где действительно потенциал расширения очень высок – это сельскохозяйственная отрасль.
Фото: РСК Акмолинской области
«Мы ежегодно экспортируем свыше 5 миллионов тонн зерновых и 1,5 миллиона тонн муки. Недавно было достигнуто соглашение о поставке 1 миллиона тонн пшеницы в Китай, и этот объем можно многократно нарастить. Наряду с этим за последние пять лет экспорт масличных культур из Казахстана в Китай вырос в 3,5 раза, растительного масла – в 2 раза», - привел цифры Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также сообщил о планах по полному обеспечению отечественного рынка сахаром и пригласил китайские компании к активному участию в развитии сахарной промышленности.
Развитие транспортных коридоров и новый логистический центр Казахстана в Сиане
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сиань.
«…В прошлом году между двумя странами было перевезено 23 миллиона тонн грузов по железной дороге. Это беспрецедентный показатель. Транзит грузов в первом квартале текущего года увеличился на 35% и превысил 7 миллионов тонн. Наше сотрудничество этим не ограничивается. Для дальнейшего развития перевозок необходима дополнительная инфраструктура. Поэтому вместе с китайскими коллегами мы решили построить логистический центр в сухом порту Сиань. Этот хаб соединяет регион Шэньси с Казахстаном, Центральной Азией», – сказал Глава государства.
Сухой порт в городе Сиань является главной платформой комплектования составов железнодорожных маршрутов «Китай-Европа». Он располагает комплексной бондовой зоной, железной дорогой первого класса, и автодорогой второго класса, а также утвержден портом для импорта сельскохозяйственной продукции. В этом порту построено 59 железнодорожных линий, в том числе 18 международных линий прибытия и отправки контейнеров. Площадь введенного контейнерного терминала составляет 690 тыс. кв.м., а площадь стандартных складских помещений - 180 тыс. кв.м.
Планируемый годовой объем грузооборота Сухого порта составляет 5,4 млн ДФЭ, пропускная способность - 66 млн тонн. Согласно данным, размещенным на сайте КТЖ, 40% грузов на Сухой порт г.Сиань приходят со стороны Казахстана, а также здесь формируется 30% контейнеров от общего объема отгруженных контейнерных поездов сообщением Китай-Европа.
Со следующего года через Сухой порт планируется перевозить электронику и компьютерные компоненты, автомобили и автокомпоненты, текстиль, одежду, обувь и аксессуары, пищевые и сельскохозяйственные продукты, строительную продукцию и стройматериалы, а также руды, металлы и химическую продукцию.
Развитие Транскаспийского маршрута
Глава государства также отметил важность развития Транскаспийского маршрута, сообщив, что запланирован запуск железнодорожного сообщения Аягоз–Бахты в направлении Китая. Предусмотрен капитальный ремонт железнодорожной ветки на участке Достык–Мойынты, что в дальнейшем позволит ежегодно перевозить по этому направлению до 20 миллионов тонн грузов. Было отмечено, что развитие Транскаспийского маршрута важно для активизации транзита между Европой и Азией. Кроме того, здесь имеются большие перспективы в будущем. Это кратчайший путь из Китая в Европу, его длина на 2,5 тысячи километров короче Северного коридора.
Глава государства пригласил представителей китайского бизнес-сообщества к расширению партнерства в финансовой сфере, рассказав им о возможностях Международного финансового центра «Астана». На сегодняшний день в МФЦА зарегистрировано свыше 1800 компаний из 73 стран мира, десятая часть из них – китайские компании. Кроме того, корпорация China International Capital Corporation (CICC) планирует открыть свой региональный филиал в Казахстане.
«В целом, в Казахстане создан благоприятный инвестиционный климат. По приглашению нацкомпании Kazakh Invest в стране работают иностранные инвесторы, для которых оказывается поддержка по принципу «одного окна». Я готов всячески содействовать реализации приоритетных для государства проектов», - заверил Касым-Жомарт Токаев.
В рамках государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Китай было подписано 47 документов на общую сумму 22 миллиарда долларов.
Встречи с представителями крупных китайских корпораций и лидерами стран ЦА
Президент во второй день своего визита в КНР провел многочисленные встречи с представителями крупных корпораций Китая.
Так, Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления компании China National Petroleum Corporation Дай Хоуляна. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в энергетической сфере, транспортировки, а также переработки нефти и газа. В частности, рассматриваются возможности расширения производственных мощностей Шымкентского НПЗ, увеличения пропускной способности нефтепровода Казахстан–Китай и др.
Также Президент принял председателя правления State Power Investment Corporation Цянь Чжиминя. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации проектов в сфере ВИЭ. К слову, эта компания уже активно инвестирует в проекты зеленой энергетики Казахстана. Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу компании по строительству в Жамбылской области масштабной ветровой электростанции мощностью 1 ГВт. Цянь Чжиминь рассказал, что в рамках социальной ответственности его компания планирует построить тепловую станцию мощностью до 200 ГКалл на юге Казахстана. Также были рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере производства «зеленого» водорода.
Глава государства встретился с председателем правления CITIC Group Чжу Хэсинем. Сегодня CITIC Construction подписала 5 коммерческих документов с казахстанскими партнерами по совместной реализации проектов в сферах энергетики и нефтехимической промышленности. Общий объем соглашений превышает $ 1,6 млрд. Далее Президент встретился с генеральным директором компании China Nonferrous Metal Mining Чжан Цзиньцзюнем, президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем, председателем правления Huawei Technologies Лян Хуа, а также с председателем правления Sun Seven Stars Investment Group У Чжэном.
К слову, между Казахстаном и Китаем подписано межправительственное соглашение о безвизовом режиме до тридцати дней, которое, по мнению Президента, придаст импульс и развитию туризма между двумя странами. К тому же в Казахстане запланировано открытие новых туристических направлений. Учитывая все это, наша страна может стать одним из привлекательных туристических направлений для китайских граждан. На сегодняшний день в 13 городах Казахстана действует режим «Открытое небо».
Фото: t.me/aqorda_resmi
В завершение второго дня своего визита в Китай Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в официальной церемонии встречи глав государств – участников саммита «Центральная Азия – Китай». Основные мероприятия саммита «Центральная Азия – Китай» пройдут 19 мая.