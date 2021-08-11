Челлендж в поддержку паралимпийцев запустили в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - С 24 августа по 5 сентября 2021 года пройдут XVI Летние Паралимпийские игры Токио – 2020, где честь Казахстана будут защищать 25 паралимпийцев по 7 видам спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по маркетингу и коммуникациям Национального Паралимпийского Комитета РК.

«В преддверии Паралимпийских игр Токио - 2020 был запущен челлендж «Поддержим паралимпийский спорт Казахстана». Цель челленджа - поддержать спортивный дух спортсменов, популяризировать паралимпийское движение в Казахстане и побудить интерес широкой аудитории к Паралимпийским играм Токио – 2020. Ведь ни одно событие не оказывает столь мощное влияние на продвижение социальной интеграции людей с особыми физическими потребностями и преобразование общества, как паралимпийские игры.

После Паралимпийских игр Рио 2016 в стране увеличилось число желающих заниматься параспортом, в регионах открылись новые спортивные школы для лиц с инвалидностью и в столице был построен ультрасовременный Паралимпийский тренировочный центр, где люди с ограниченными возможностями могут заниматься на специальных спорт инвентарях и спортивных секциях абсолютно бесплатно.

Призываем всех казахстанцев стать участником этого челленджа и пожелать удачи нашим паралимпийцам!», - говорится в сообщении Паралимпийского Комитета.

Для участия, нужно снять видеообращения нашим паралимпийцам со словами поддержки, разместить у себя в социальных сетях, отметить официальный аккаунт НПК @kazparalympics и поставить хэштег #teamkz, #kazparalympics и #parateamkz.

Челлендж первыми поддержали общественные деятели, блогеры певцы и актеры Казахстана - Нұрлан Коянбаев, Аружан Саин, Макпал Исабекова, Мөлдір Әуелбекова, Бейбіт Қорған, Ерлан Көкеев, Бахыт Сыздыкова и другие люди с активной гражданской позицией в отношении обеспечения равных прав людей с ограниченными возможностями.