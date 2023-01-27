Чехия выбирает нового президента

ПРАГА. КАЗИНФОРМ – Уже сегодня чешские избиратели выберут преемника президента Милоша Земана, второй срок которого истекает в марте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт BBC News.

Между бывшим премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и отставным генералом НАТО Петром Павлом состоится второй тур выборов. Петр Павел значительно опережает своего соперника. Как пишет издание, в ходе нынешней президентской гонки было много дезинформации.

На этой неделе кандидату Петру Павлу пришлось обратиться к избирателям в социальных сетях, чтобы опровергнуть слухи о своей смерти, которые распространились по электронной почте. Также появилась копия официального сайта кандидата, на котором сообщалось о его смерти от сердечной недостаточности. Сейчас, по его словам, этим вопросом занимается полиция.

Дезинформацию осудил и другой кандидат Андрей Бабиш, назвав электронные письма отвратительными и выразив надежду, что полиция проведет тщательное расследование. После получения анонимного сообщения с угрозой расправы Андрей Бабиш объявил, что отменяет все свои выступления из-за опасений за свою безопасность.

Экс-генерал НАТО Петр Павел остается фаворитом в президентской гонке, несмотря на то, что он прошел подготовку в области военной разведки еще в коммунистическую эпоху.

Последний митинг в его поддержку собрал тысячи людей на Староместской площади в Праге, где он заявил собравшимся: «Когда я служил в армии, я служил стране и всем кто в ней жил, независимо от политических предпочтений. Я хочу служить и как президент».

Платформа кандидата Петра Павла включает сохранение связи Чешской Республики с Европейским союзом и НАТО. Он также поддерживает введение евро и прогрессивную политику.

Андрей Бабиш во время своего пребывания на посту премьер-министра Чехии поддерживал тесные связи с Виктором Орбаном из Венгрии, который продолжает конфликтовать с ЕС по поводу верховенства закона.

В Чехии должность президента в основном носит церемониальный характер, но все же имеет большое влияние. И Павел, и Бабиш попали во второй тур президентских выборов из восьми кандидатов: семи мужчин и одной женщины, баллотировавшихся на пост президента страны в первом туре.

Итоги выборов будут объявлены в субботу днем.





Фото: REUTERS