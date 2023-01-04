Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-3-5℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Чай с горячими лепешками раздают застрявшим на трассе водителям полицейские Жамбылской области

    4 Января 2023, 22:44

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Дальнобойщикам, оказавшимся заложниками снежной стихии, помогают полицейские Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По причине урагана порывами до 50 м/с, снежной метели и ограниченной видимости в жамбылском регионе закрыто движение для всех видов транспорта на автодорогах республиканского значения Западная Европа - Западный Китай с 160 по 239 километр, а также на участке магистрали Тараз - Шымкент с 534 по 593 километр.

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, близ села Айша-биби в Жамбылском районе, на трассе Западная Европа – Западный Китай, скопились десятки большегрузных автомашин.

    «Автомашины стоят на дороге республиканского значения на участке Тараз - Шымкент с 534 по 518 километр. Количество автотранспорта неизвестно. Дежурящие на том участке сотрудники департамента полиции Жамбылской области раздают водителям чай из термосов и горячие лепешки», - пояснили в ведомстве.

    В пресс-службе ведомства отметили, что из-за ухудшения погоды сотрудники департамента полиции Жамбылской области работают в усиленном режиме, круглосуточно осуществляют патрулирование автодорог республиканского и местного значения, оказывают помощь гражданам, попавшим в трудную ситуацию. Всего была оказана помощь 15 тысячам водителей.

    Как сообщалось ранее, в Жамбылской области резкое ухудшение погодных условий, закрыты трассы республиканского и областного значения. Несмотря на предупреждения об ухудшении погодных условий, жамбылцы все-таки отправились в путь, на трассах спасатели вызволили из снежного плена порядка двухсот человек. Открыт телефон «горячей линии» - 8(7262)513575, 514167. Помимо пяти оборудованных пунктов обогрева на трассах, открываются подобные пункты в школах, мечетях или других заведениях в близлежащих к трассам населенных пунктах. Замерзающих на трассе граждан приютил у себя дома жамбылский полицейский. Более 500 автомашин освободили из снежного плена полицейские на трассах Жамбылской области.

    В связи с плохими погодными условиями департамент полиции Жамбылской области настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и нормы безопасности, внимательно относиться к техническому состоянию автомобиля, по возможности не выезжать на загородные трассы и воздержаться от поездок на дальние расстояния, пока ситуация на дорогах не улучшится.

    Фото департамент полиции Жамбылской области

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область МВД РК Дороги Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
    Осадки прогнозируют 6 января в Казахстане
    Волонтеры очистили от снега дворы пожилых людей в столице
    На дистанционку переведены учащиеся колледжей 6 января в Семее
    Популярное
    1 Асат Нурпеисов назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
    2 Руслан Желдибай назначен замруководителя Администрации Президента – пресс-секретарем Президента
    3 Установлены ключевые организаторы январских событий - генпрокурор
    4 Обновление Кабинета министров: улучшение гендерного баланса
    5 Дело Карима Масимова: генпрокурор сообщил подробности расследования
    Новости партнеров