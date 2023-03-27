Частный сектор топят талые воды в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске талые воды подтопили пять частных домов, расположенных в Рабочем поселке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С каждым часом улицы города превращаются в одну сплошную лужу. В Петропавловске сегодня солнечно, столбик термометра поднялся до плюс 10 градусов.

Не радует погода только жителей частного сектора, в чьи дома зашла вода. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе городского акимата.

«Вода зашла в пять домов, расположенных по улицам Лермонтова, Суворова, 8-е Марта и Парижской коммуны в Рабочем поселке. Дома 60-летней постройки. Пол - ниже уровня земли, вода скапливается. Службы откачивают воду из дворовых территорий, из-под пола. Работы по откачке воды и отогреву ливневой канализации идут в круглосуточном режиме», - сообщили в пресс-службе.

В горакимате пояснили, что работу затрудняют забитые мусором и золой ливневки. Прежде чем их отогреть, коммунальные службы очищают их от хлама. Осложнили ситуацию и прошедшие в марте дожди, после которых вода в водопропускных трубах замерзла.

«В марте по графику вывозили снег из частного сектора. Начали с территорий, где традиционно подтопляет дома и дворы талыми водами. 15 марта выпали осадки в количестве, превышающем декадную норму в два раза. Поэтому пришлось технику перебросить на центральные улицы, чтобы расчистить дороги для движения автомобилей», - добавили в пресс-службе.

С 25 марта с улиц города откачали 46 тысяч кубометров воды. В ситуационный центр за это время поступили 293 заявки по откачке воды с проезжей части и дворов. Сегодня работают 48 единиц техники и 91 человек.



