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      Северо-Казахстанская область

    Частный сектор топят талые воды в Петропавловске

    27 Марта 2023, 16:01

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске талые воды подтопили пять частных домов, расположенных в Рабочем поселке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С каждым часом улицы города превращаются в одну сплошную лужу. В Петропавловске сегодня солнечно, столбик термометра поднялся до плюс 10 градусов.

    Не радует погода только жителей частного сектора, в чьи дома зашла вода. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе городского акимата.

    «Вода зашла в пять домов, расположенных по улицам Лермонтова, Суворова, 8-е Марта и Парижской коммуны в Рабочем поселке. Дома 60-летней постройки. Пол - ниже уровня земли, вода скапливается. Службы откачивают воду из дворовых территорий, из-под пола. Работы по откачке воды и отогреву ливневой канализации идут в круглосуточном режиме», - сообщили в пресс-службе.

    В горакимате пояснили, что работу затрудняют забитые мусором и золой ливневки. Прежде чем их отогреть, коммунальные службы очищают их от хлама. Осложнили ситуацию и прошедшие в марте дожди, после которых вода в водопропускных трубах замерзла.

    «В марте по графику вывозили снег из частного сектора. Начали с территорий, где традиционно подтопляет дома и дворы талыми водами. 15 марта выпали осадки в количестве, превышающем декадную норму в два раза. Поэтому пришлось технику перебросить на центральные улицы, чтобы расчистить дороги для движения автомобилей», - добавили в пресс-службе.

    С 25 марта с улиц города откачали 46 тысяч кубометров воды. В ситуационный центр за это время поступили 293 заявки по откачке воды с проезжей части и дворов. Сегодня работают 48 единиц техники и 91 человек.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок Регионы Вода Петропавловск
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