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    Часть сборов от полумарафона «Astana Half 2023» пойдет на оснащение детских больниц

    21 Мая 2023, 15:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21 мая в Астане прошел традиционный республиканский полумарафон «Astana Half 2023». Впервые в спортивно-массовом мероприятии приняла участие команда сотрудников Министерства просвещения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В числе марафонцев - руководители департаментов и управлений Министерства просвещения. В соответствии с условиями марафона они пробежали дистанции в 21,1 и 5 км.

    Впервые традицию командного участия коллектива государственных служащих в марафоне инициируют сотрудники Министерства просвещения.

    Пропагандируя здоровый образ жизни, они также примут участие в благотворительности. Часть регистрационного взноса участников марафона будет перечислена в республиканский благотворительный фонд «AYALA» и направлена на оснащение детских больниц.

    Как сообщалось ранее, две тысячи бегунов приняли участие в Astana Half 2023. Организаторами полумарафона выступили основатели международного Astana Marathon при содействии акимата Астаны.

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    Публикация от ASTANA (@akimat__astana)

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Благотворительность Спорт Минпросвещения РК
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