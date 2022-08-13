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    • Часть домов временно отключат от горячей воды в двух районах Алматы

    13 Августа 2022 11:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили об отключении двух районов города от горячего водоснабжения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

    Подача горячей воды будет ограничена в жилых и иных зданиях, расположенных на территории Медеуского и Турксибского районов Алматы, в контурах улиц и жилищных массивов:

    с 22-го по 26-е августа:

    - Чехова – Физкультурная – Щербакова – Аймауытова;

    с 15-го по 19-е августа:

    - Монтина – Дулатова – Кассина – Таласская;

    - Татибекова – Блока – Гурилева – Уштобинская.

    с 15-го августа по 9-е сентября:

    - речка Казачка – Кульджинский тракт;

    - микрорайон Атырау-1.

    Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».

    «Приносим извинения за временные неудобства», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».
    #Алматы #Акимат #Общество #Вода
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