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    Чаще отказываться от прививок для детей стали родители в столице

    24 Июля 2023, 11:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Астаны Сархан Бейсенова обратилась к столичным родителям, которые перестали прививать детей профилактическими прививками. Из 24 заболевших детей вирусным гепатитом А в 22 случаях родитли отказались от прививки, вследствие чего их дети заболели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С наступлением теплого периода увеличилась заболеваемость энтеровирусной инфекции. В сравнении с показателем прошлого года заболеваемость увеличилась на 19%, показатель на 100 тысяч населения составил 53,2 против 43,1 в 2022 году. Наиболее подвержены этой инфекции дети от 0 до 4 лет (88 %). Показатель заболеваемости по коронавирусной инфекции в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился в 33,8 раза. В сутки регистрируется от 5 до 20 случаев, заболевание наблюдается как среди взрослых, так и среди детей», - отметила на брифинге в Службе коммуникаций города Астаны главный санврач Сархат Бейсенова.

    Также она добавила, что по итогам 6 месяцев показатели своевременности охвата прививками в «целевых группах» детей до 1 года, в 1 год, в 6-7 лет, подростков 16-17 лет против вакциноуправляемых инфекций достигнут требуемых показателей ВОЗ.

    Но, при этом из 87–ми зарегистрированных случаев вирусного гепатита А заболели 24 ребенка до 14 лет, из которых 22 случая или 91% - по причине отказов родителей от профилактических прививок.

    «С учетом циклического подъема инфекции обращаюсь к родителям о необходимости получения прививки против вирусного гепатита А не только детей 2-летнего возраста, но и детей других возрастов до 14 лет, по каким-то причинам непривитых ранее», - обратилась к родителям Сархат Бейсенова.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Здравоохранение
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