Час Земли в Казахстане пройдет 25 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Каждый год более 180 стран мира принимают участие в данной акции. Для Казахстана «Час Земли» станет 14-м в текущем году и пройдет 25 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центрально-Азиатской программы Всемирного фонда дикой природы.

Самая массовая экологическая акция «Час Земли» проводится во всем мире с 2007 года по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Традиционно для привлечения внимания к различным экологическим темам в последнюю субботу марта миллионы людей по всему миру с 20:30 до 21:30 символически отключают свет в своих домах и квартирах. Помимо этого, тысячи архитектурных памятников и значимых зданий мира гасят свою подсветку. Акция также поддерживается государственными и частными организациями стран.

В прошлые годы в Казахстане акция, в частности, уделяла внимание вопросам экологического активизма, защите редких видов животных и экотуризма. В 2023 году «Час Земли» в республике приурочен к теме важности сохранения природы страны.

«Важно понимать, что отключение света - это лишь повод обратить внимание людей на тему данной акции. Прежде всего «Час Земли» – это своеобразный экологический призыв бережного отношения к природе, это обращение к общественности к решительным мерам по сохранению климата планеты и заботы об ее ограниченных ресурсах. Подобное мероприятие помогает многим людям лично проявить экологически ответственное поведение. В 2023 году акция предлагает всем жителям Казахстана сделать свой выбор – помогать родной природе», – говорит директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц.

На официальном сайте акции в Казахстане earthhour.kz Центрально-Азиатская программа WWF подготовила несколько простых экологических советов, как каждый казахстанец в домашних условиях и быту может помочь природе своей страны.

На сайте собраны советы по поведению в различных ситуациях: в дороге, в офисе, дома, в магазине или на отдыхе. Даже небольшие изменения в привычках помогут участвовать в бережном отношении к природе. Поступая таким образом, можно быть уверенным, что уникальное экологическое наследие Казахстана будет сохранено для будущих поколений.

«Ежегодно один казахстанец создает около 400-450 кг мусора, большая часть которого формируется из продуктов потребления. Эта ситуация наглядно показывает, что человек ответственен за проблемы, связанные с замусориванием, следовательно, необходимо менять потребительское отношение людей к чистоте и окружающей среде наших городов, – отмечает председатель правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» Айгуль Соловьева. – Воспитание культуры с акцентом на недопустимость засорения городов в совокупности с развитой инфраструктурой утилизации бытовых отходов. Привитие поведенческих навыков людей требует широкой информационной кампании о вреде, наносимом мусором человеку и природе. Полученные знания и приобретенные навыки позволят более эффективно и осознано подходить к решению этой проблемы».

В Казахстане «Час Земли» организован Центрально-Азиатской программой WWF, Ассоциацией экологических организаций Казахстана, Коалицией за зеленую экономику и развитие G-Global и Фондом Земли «Устойчивое развитие».

При поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана «Час Земли» будет проходить 25 марта с 20:30 по 21:30 (Астана). Подробная информация об акции доступна на сайте earthhour.kz.