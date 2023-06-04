Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Церемония поднятия государственного флага прошла в Алматы

    4 Июня 2023, 12:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В честь Дня государственных символов в Алматы прошла торжественная церемония поднятия флага знаменной группой Президентского полка «Батыр» и массовое исполнение гимна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

    Мероприятие состоялось на площадке высокогорного катка «Медеу». В нем приняли участие аким Алматы Ерболат Досаев, представители общественности и молодежных организаций. Всего участвовало более тысячи человек.

    Праздничное исполнение гимна одновременно прошло во всех районах города в 11:00. Алматинцы исполняли гимн страны в парках, скверах, школах и других общественных местах.

    Напомним, сегодня, 4 июня, в Казахстане отмечается День государственных символов. В этот день 31 год назад они были утверждены как отличительные знаки независимой страны.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Общество Госсимволы РК День госсимволов РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски