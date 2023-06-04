Церемония поднятия государственного флага прошла в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В честь Дня государственных символов в Алматы прошла торжественная церемония поднятия флага знаменной группой Президентского полка «Батыр» и массовое исполнение гимна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Мероприятие состоялось на площадке высокогорного катка «Медеу». В нем приняли участие аким Алматы Ерболат Досаев, представители общественности и молодежных организаций. Всего участвовало более тысячи человек.

Праздничное исполнение гимна одновременно прошло во всех районах города в 11:00. Алматинцы исполняли гимн страны в парках, скверах, школах и других общественных местах.